Güler: "Projelerim çalıntı değil, göz nurudur"

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler, Hatay’ın herkesin gurur duyacağı bir kent olacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Cumhur İttifakı Samandağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Süt, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla beraber Samandağ’da mahalleleri gezen İbrahim Güler, seçmenle bir araya geldi.

Samandağ ziyaretlerinde konuşan İbrahim Güler, 15 ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını belirterek tüm projelerinin hazır olduğunu projelerinin el emeği göz nuru olduğu ve çalıntı olmadığını vurguladı.

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu ifade eden Güler, "Memleket sevda meselesidir. Bunlara sahip olmayanlar bu işte başarıya ulaşamazlar. Bugün olduğu gibi sadece mazeret üretirler. Ama mazeretler üretmelerine rağmen seçime sayılı günler kala sıcak asfalt döküyorlar nasıl yapıyorlar? Hani engelliyorduk, sadece yalan üretiyorlar" dedi.

7’den 70’e her bireye uygun proje ürettiklerinin altını çizen Güler, "Yaşlılarımıza huzur evleri, kadınlarımıza gençlerimize Samandağ Yaşam Merkezi, Engelsiz hayat için rehabilite merkezleri, öğrencilere bilgi evleri, sanat kurs merkezleri, turizme yatırım çekecek eşi benzeri görülmemiş tüm sosyal hizmetleri tek bir çatı altına toplayacak kültür merkezleri ve daha onlarcasıyla Hatay herkes için yaşamaktan gurur duyacağı bir kent olacak" diye konuştu.

İbrahim Güler, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi.