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Güler: "Ordu bizimle değer kazanacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Çaybaşı’nda vatandaşlarıyla bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 19:41
Güler: "Ordu bizimle değer kazanacak"

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Çaybaşı’nda vatandaşlarıyla bir araya geldi.


İlk ziyareti İlküvez Mahallesi’ne yapan Güler burada cuma namazını kıldı ve esnaflar ziyaretleri yaptı.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Adayı Hilmi Güler, "Hep birlikte daha güçlü bir yönetim oluşturacağız. Sizlerin bizlere sunacağı fikirlerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.


İlküvez sonrası Çaybaşı’na geçen Güler burada ilk ziyaretini kaymakamlık binasına yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte makamda konuşan Hilmi Güler, "Ben bir proje adamıyım ve Ordu’yu projelerle boğacağız. Benim etrafımdaki kişiler farklı projeler sunması gerekir. Her şeye evet denilmemesini istiyorum, bizlere aykırı projeler lazım. Diğer ilçelerde olduğu gibi Çaybaşı’nda da farklı projelerle adımızdan söz ettireceğiz" diye konuştu.


Gezi sonrası Güler, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek programını tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:41
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