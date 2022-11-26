Güler misin, ağlar mısın? Ali Babacan'ın düştüğü hale bak!

Şirin Payzın'ın sunduğu Halk Meydanı programına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, içi boşaltılmış yüzme havuzunda konuşturuldu.

Televizyon programlarında stüdyo dışı mekanlar olarak genellikle kültür merkezleri kullanılırken, Ali Babacan'ın ağırlandığı Halk Tv programı yüzme havuzunun içinde yapıldı.

Halk Tv'de yeni program olarak duyurulan "Halk Meydanı"nda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk edildi.

Şirin Payzın'ın sunduğu programda Ali Babacan'a çeşitli sorular yöneltildi. Payzın'ın yanı sıra seyircilerin de Babacan'a sorular sorduğu programda stüdyo olarak kullanılan mekan dikkat çekti.

BABACAN'I HAVUZA SOKTULAR

Haber7.com'a göre; televizyon programlarında stüdyo dışı mekanlar olarak genellikle kültür merkezleri kullanılırken, Ali Babacan'ın ağırlandığı Halk Tv programı yüzme havuzunun içinde yapıldı. İçi boşaltılan havuzun iç kısmına Ali Babacan'ın oturtulduğu görüldü. Seyircilerin ise havuza girilen merdivenlerde dizildiği görüntülere yansıdı.

NEDEN HAVUZ?

Halk Tv sunucusu Şirin Payzın, mekan olarak neden boş yüzme havuzu tercih edildiğini program boyunca açıklamadı.

Halk Tv'nin Ali Babacan'ı boş havuzda ağırlaması hem tuhaf karşılandı hem de dikkat çekti.

İBB'NİN HAVUZU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), daha önce şahsi havuz olarak kullanılan yerin amfi tiyatroya dönüştürüldüğünü açıklamıştı. Havuzun boşaltılıp içerisine sandalye konulmasını "hizmet" olarak lanse eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mart'ta İPA Havuz'da gerçekleştirilen etkinlikle buranın adeta açılışını yapmıştı.