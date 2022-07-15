Gülen'le ilgili o iddia gündemi sarstı! Senden de bu beklenir adi pislik

Gazeteci Toygun Atilla, katıldığı TV programında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kaldığı hastanede, yanında 3 FBI ajanının bulunduğunu açıkladı.

Halk TV'de Barış Pehlivan'ın sunduğu Açıkça programına katılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, Gülen'in sağlık durumu ve örgüt içi gruplaşmalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Gülen'in New Jersey'de tedavi gördüğü hastanenin gizlendiğini belirten Atilla, "Sürekli gizlenme durumları var. Gülen'in tedavisi FBI'dan 3 görevlinin kontrolünde gerçekleştirildi" dedi.

Hangi hastanede olduğunu 3 kişi biliyor

Toygun Atilla, Fethullah Gülen'in sağlık durumunun şu an stabil olduğunu söyledi. Gülen'in kaldığı hastaneyi örgütten sadece üç kişinin bildiğini kaydeden Atilla, "Bunlar özel doktoru Kudret Ünal, Cevdet Türkyolu, bir de yanında bir yeğeni var. Üç kişi biliyor. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri de dahil kimse Gülen'in hangi hastanede kaldığını bilmiyor" dedi.

Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesinin FETÖ içinde de etkilerinin olacağını kaydeden Atilla şöyle konuştu:

"Bir Mustafa Özcan grubu var. Mustafa Özcan örgütün kasası olarak nitelendirilen kişi. İki, Cevdet Türkyolu var. Üçüncü olarak Suat Yıldırım var. Barbaros Kocakurt var, Ahmet Kara var. Bunların kendi aralarında çarpışmaları mevcut. Bir de Avrupa'da bir grup var. Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneşler'in bağlı bulunduğu ve birlikte hareket ettiği bir grup var."