0553 313 94 23

Gülen'in emriyle tahliye veren FETÖ'cü hakimlere hapis cezası!

Usulsüz dinlemelere ilişkin Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda tutuklanan FETÖ üyesi 3 polisi, Fetullah Gülen'in talimatıyla soruşturma dosyasını görmeden tahliye eden eski hakim Habil Kahraman'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, eski hakim Mustafa Gürbüz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

08 Şubat 2019 Cuma 14:03
Gülen'in emriyle tahliye veren FETÖ'cü hakimlere hapis cezası!

Şanlıurfa'da 2015'te FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 3 polisin örgüt  talimatıyla serbest bırakılmasına ilişkin eski hakim Habil Kahraman,döneminŞanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Gürbüz ile avukatlar Harun Kablama ve  Rıfat Tokdemir hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan davada karar çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza  Dairesince, HSK tarafından daha önce meslekten ihraç edilen eski hakim Kahraman'a  FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay  hapis cezası verildi.

Eski komisyon başkanı Gürbüz de FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay,  görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı suçlardan yargılanan avukatlar Harun Kablama örgüt üyeliği  suçundan 10 yıl, Rıfat Tokdemir ise örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası  aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Örgüt elebaşının talimatıyla tahliye kararı vermişlerdi

Esas hakkındaki mütalaada, Gürbüz ve Kahraman'ın, usulsüz dinlemelere  ilişkin Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda tutuklanan 3 polisi  soruşturma dosyasını görmeden, 18 Ocak 2015 Pazar günü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı doğrultusunda tahliye ettikleri belirtilmişti.

Sanık Gürbüz'ün teamüller ve konulan kuralların dışına çıkarak,  nöbetçi hakim görevlendirdiği, nöbetçi yapılan sanık Kahraman'ın da hafta sonu  tutukluların müdafileri olan diğer sanıklar Tokdemir ve Kablama'nın tahliye  taleplerini alıp, ilgili soruşturma dosyasını görüp incelemeden, göstermelik  değerlendirmeyle tahliye talebinin kabulüne ve şüphelilerin tahliyesine karar  verdiği tespitleri yapılmıştı.

Sanıklardan Mustafa Gürbüz, Habil Kahraman ve Harun Kablama'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen  mütalaada, sanıklar Kahraman, Gürbüz, Kablama ve Tokdemir hakkında örgüt  üyeliğinden 15 yıla kadar hapis, Kahraman ve Gürbüz'ün ayrıca görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İhraç edildiği gün de ByLock kullandığı saptanmıştı

Usulsüz tahliye olayının ortaya çıkmasının ardından Kahraman ve  Gürbüz, 21 Ocak 2016'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından  meslekten ihraç edilmişti.

Kahraman'ın ihraç edildiği gün diğer örgüt üyelerine ByLock üzerinden gönderdiği mesajlar tespit edilmişti. Habil Kahraman, bir mesajında, "Görevimiz  Tehlike filmindeki gözlüğü takıp beş saniyede kendini imha ettiği gibi biz de bir  karar verdik, görevimiz bitti... Umurumda bile değil... Kalbimde zerre kadar  'niye böyle yaptım da başıma bu geldi' yok." ifadelerini kullandığı  belirlenmişti.

Habil Kahraman'ın, aynı gün diğer örgüt üyelerine ByLock'tan "Mustafa  (Gürbüz) başkanla görüşen yoksa onu bir dile getirebilir misiniz? Cumartesi ya da  pazar kendisiyle görüşeceğiz çünkü onun psikolojisi daha bozuk." mesajını da  gönderdiği tespit edilmişti.

Bu tarihten sonra da ByLock kullanmaya devam eden Kahraman'ın,  mesajlarında "gaybubet halinde" olduğunu belirterek, hakkında açılan davayı  görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetine yönelik de hakaret içeren sözler  kullandığı görülmüştü.

Soruların sızdırılması davasının da sanığı

Bu arada, sanık Habil Kahraman, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı  Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin  davanın 86 sanığından biri olarak da yargılandı.

Kahraman'a bu davada "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 11 ay  hapis cezası verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:03
  1. Şanlıurfa
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'cü hakimler
  4. Hapis cezası
  5. FETÖ'nün yargı yapılanması
  6. Habil Kahraman
  7. Mustafa Gürbüz
  8. Harun Kablama
  9. Rıfat Tokdemir
  10. FETÖ üyesi
  11. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa lige döndü
    1. Kasımpaşa lige döndü
    2. Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
    3. Kartal'daki çöken bina
    4. İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de..
    5. Bakan Akar, Endonezyalı mevkidaşı ile..
    6. Spor Bakanlığından dev istihdam müjdesi
    7. Domuzlar kendilerini besleyen kadını..
    8. İhtiyaç Merkezi yüzleri güldürdü
    9. Fatma Girik sağlık kontrolünden..
    10. Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist..
    11. Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın!
    12. Hepsiburada'da canlı mercana yoğun ilgi
    13. Nantes, 9 numarayı emekli etti
    14. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    15. İş Dünyasında Fırsat Eşitliği İçin..
    16. Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını..
    18. CHP'li başkan MHP'ye geçti
    19. İtalya’nın hayalet kasabalarına..
    20. Trabzonspor'da Galatasaray maçı..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları