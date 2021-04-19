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FETÖ'nün "emniyet imamı" yakalandı. Gaybubet evinde bulunan zanlının yakalanmamak için kullandığı aracın plakasını sürekli olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 15:37:00 -
Gülen'in artığı yakalandı! Yakalanmamak için bakın neler yapmış

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin çalışmalarında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde Halit kod adlı emniyet mahrem imamı H.B.'nın gaybubet evinde saklandığını belirledi.

4 yıldır firar olan H.B.'nin gaybubet evinde saklandığını yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve kullandığı araçların plakasını sık sık değiştirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, H.B.'nin son kullandığı aracın plakasını tespit ederek günlerce takip etti. Ekipler, firari imamın Yenimahalle'de bulunan gaybubet evini tespit edilmesinin ardından operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Sabah'ın aktardığına göre, firari imamın bylock kullanıcı olduğu tespit edilirken emniyet yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda yer alıyor. H.B.'nin, örgüt üyelerinin telefonlarına da Bylock yüklediği tespit edildi.

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Yorumlar

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bunlar sürekli kılık kıyafet bin bir şekile girerek fare gibi saklanır aynı uyuyan hücre gibi ama bir yere kadar kaçar eninde sonunda bir yanlış mutlaka yapar ve emniyeti tepesinde bulur
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