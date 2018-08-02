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Gülen'e bir darbe daha! Okulları devredildi

Fildişi Sahilleri'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı 4 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
Gülen'e bir darbe daha! Okulları devredildi

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Fildişi'nin Abidjan şehirdeki okulların TMV'ye devir işlemlerini tamamladığını bildirdi.

Ülkenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye ile büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Demir, Fildişi makamlarının FETÖ okullarının TMV'ye devriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Büyükelçi Demir, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi iki ülke arasındaki kuvvetli dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün de Fildişi hükümetine teşekkür ederek, Fildişi Sahili yöneticileri ile uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

"Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentindeki FETÖ İltisaklı 4 okul ve 300 öğrenciden oluşan Şafak okulları vakfımıza devredildi. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri sonrasında uluslararası siyasi hava Türkiye lehine güçlü biçimde değişmiştir." diyen Akgün, okulların devir süreçlerinin özellikle Afrika kıtasında artarak devam edeceğini öngördüğünü anlattı.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:18
  1. Fildişi Sahilli
  2. FETÖ okulları
  3. devredildi
  4. Türkiye Maarif Vakfı

YORUM YAZ

  • Maarif cok önemliMaarif cok önemli28 dk önce
    Neden Maarif Vakfi yeni okul acmiyor da gidip baska okullari devealiyor.Bence rekabet icin yen i okul acip kalite farki göstersin.O zaman o okullar kendiliginden kapanir. Gasp ediyormuscasina bir hava verilmesi hic hos degil.Bir de neden sadece afrika ülkelerindeki oklullar.Mesela Avrupa da onlarin 100 den fazla okullaeri var. Amerika da 500 civarinda okullari var.
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