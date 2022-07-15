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Gündem Gülen namussuzuyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Gülen namussuzuyla ilgili flaş gelişme

Öldüğü yolunda iddialar ortaya atılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Görüntülerin 15 Temmuz'da paylaşılması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:18:00 -
Gülen namussuzuyla ilgili flaş gelişme

Öldüğü yolunda iddialar ortaya atılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Görüntülerin 15 Temmuz'da paylaşılması dikkat çekti.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından Fetullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. 

Gülen'in ağır sağlık sorunları yüzünden hastaneye yatırılmasını doğrulayan örgüt, bugün gece yarısından sonra saat 00.35'te FETÖ liderinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı. 

Gülen'in ayakta zor durduğu, kıyafetinin altında da aletler olduğu fark edildi.

FETÖ'nün yayın organı Herkulnağme'den video ile paylaşılan açıklamada "Rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış, kampa (Pensilvayna'daki çiftlik) dönmüş bulunmaktadır" denildi. 

 

 

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Yorumlar

kibarcik

rabbım 251 şehitin 2000 gazının ahlarınıasla yerde bırakmaz bız rab bımıza havale ettık veselam

Sami

Cehennemi boylamıştır inşallah kardinal hazretleri.
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