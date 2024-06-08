Gülen kaçırıldı mı; Emre Uslu ve Önder Aytaç'ı bile birbirine düşüren çatışmanın altında ne var; Ebuseleme neyin nesi?

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, FETÖ’nün yeni projelerinin ipuçlarını değerlendirdi. Babaoğlu, Ebuseleme’nin ortaya çıkışı ve itiraflarının yeni bir kadro tasfiyesi olabileceğini yazdı. Örgütün dağıldığı yönündeki izlenimin yanıltıcı olabileceğini belirten Babaoğlu, FETÖ’nün yeni bir kimlik ve proje hazırlığında olduğuna dikkat çekti​​. İşte Babaoğlu'nun yazısı:

"Belli ki...

ABD'nin FETÖ projesi bilinen hâliyle tamamlandı...

Belli ki...

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Kadronun bir bölümü ve uzantılarıyla başka bir proje aşamasına geçilecek...

Öyle zamanlarda örgütün "dağıldığı" izlenimi verilir ama bu izlenime asla aldanmamak gerekir.

***

Gülen kaçırıldı mı; Emre Uslu ve Önder Aytaç'ı bile birbirine düşüren çatışmanın altında ne var; birden çıkıp konuşmaya başlayan yeğen Ebuseleme neyin nesi?..

Bu sorular önemli elbette...

Ama ya bütün bunlar yeni proje ve örgütlenme öncesi havayı bulandırma egzersizleriyse?..

Ebuseleme'nin 15 Temmuz itirafları bir hesaplaşma mı, yoksa bir kadro tasfiyesinde mi kullanılacak?

Malum bu anlattığım işleri gizli servisler iyi bilir...

15 Temmuz öncesinde pek çoklarımızın en büyük hatası FETÖ'yü bir dış istihbarat çalışması olarak değil de, gerçekten bir "cemaat"miş gibi değerlendirmekti.

Şimdi gelen haberler ve itiraflar bizi yeniden aynı hataya sürüklememeli...

***

Temkinli yaklaşmakta fayda var...

Türkiye'deki FETÖ kalıntılarının kıpırdanmaya başlamaları da beni böyle düşündürüyor.

Sanki yeni bir kılık kıyafete, yeni bir kimliğe hazırlanıyor gibiler.

***

15 Temmuz'u net biçimde yaşadık, kimlerin yaptığını biliyoruz.

Bunu bir daha Gülen'in yeğeninden öğrenecek değiliz ya...

İşin o yanını geçin!

Pensilvanya'dan birileri ille de dişe dokunur şeyler söyleyecekse...

Açık açık...

Kimlerin, nasıl CHP'ye bir buçuk ay içinde Yenikapı sürecini bozdurduğunu anlatsın...

"Adil Öksüz MİT ajanıdır" lafının Kılıçdaroğlu'nun ağzına nasıl ve kim tarafından yapıştırıldığını anlatsın mesela...

Mahmut'un (Övür) dün sorduğu soru önemli: "Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin Gülen'e bu kadar açık destek verme mecburiyeti nereden geliyordu?"

Şunu da ekleyeyim...

İtiraflar sürecekse...

Bugün birtakım yeni siyasetçilerle kurdukları bağları açıklasınlar..."