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Gülen cinayeti bizzat takip etmiş!
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Gündem Gülen cinayeti bizzat takip etmiş!
Gündem

Gülen cinayeti bizzat takip etmiş!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, hakkında ‘eşcinsel’ olduğuna dair haber yapmaya hazırlanan gazeteci Haydar Meriç cinayetini ve sonrasını bizzat takip ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:12:00 -
Gülen cinayeti bizzat takip etmiş!

Cinayetle ilgili bildiklerini dönemin İstihbarat Daire Başkanı’na anlatmak isterken FETÖ’cü polislerce alıkonulan eski Kırklareli İstihbarat Müdür Yardımcısı Salih Döğenci, kendisini alıkoyan kişilerin durumdan Gülen’in haberi olduğunu ima ettiğini söyledi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava 20 Mayıs’ta karara bağlandı. Sanık Bekir Mert, 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, firari sanık Salih Keskinkılıç’ın dosyası ayrıldı. Gerekçeli kararda olaya ilişkin yeni bilgiler yer aldı.

Gülen’in haberdar olduğu iması

Döğenci yaşananları şu sözlerle anlattı: “Salih Keskinkılıç, Fetullah Gülen’i kastederek büyüklerinin dualarının benimle olduğunu, İstihbarat Daire Başkanı ile görüşmemden vazgeçmemden çok memnun olduğunu, bunun için bana teşekkür ettiğini söyleyerek Fetullah Gülen’in de alıkonulma hadisemden haberdar olduğunu ima etti.” (Yeni Şafak)

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