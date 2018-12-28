Gülen aşığı Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı

Yıllardır FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı.

Atatürkçü diye tanınan medya kuruluşlarında ön plana çıkmaya başlayan Nevval Sevindi, FETÖ'ye yakınlığıyla tanınıyor. Geçmişte, örgütün kanal ve gazetesinde çalışan Sevindi, terörist elebaşı Fetullah Gülen hakkında 3 kitap kaleme aldı. Sevindi, örgütün aktif dönemlerinde yurt dışında FETÖ seminerleri verdi. Şu sıralarda Ulusal Kanal, Halk Tv ve odatv gibi kuruluşların gözde yazarı haline gelmesi birçok kesim tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.