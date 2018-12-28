0553 313 94 23

Gülen aşığı Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve şu sıralarda Atatürkçü kanal ve gazetelerin değişilmez ismi haline gelen Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı.

28 Aralık 2018 Cuma 01:14

Yıllardır FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen Nevval Sevindi'nin arşivleri ortaya çıktı.

Atatürkçü diye tanınan medya kuruluşlarında ön plana çıkmaya başlayan Nevval Sevindi, FETÖ'ye yakınlığıyla tanınıyor. Geçmişte, örgütün kanal ve gazetesinde çalışan Sevindi, terörist elebaşı Fetullah Gülen hakkında 3 kitap kaleme aldı. Sevindi, örgütün aktif dönemlerinde yurt dışında FETÖ seminerleri verdi. Şu sıralarda Ulusal Kanal, Halk Tv ve odatv gibi kuruluşların gözde yazarı haline gelmesi birçok kesim tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 01:14
  1. Nevval Sevindi
  2. FETÖ üyesi
  3. Fethullah Gülen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti! Sakın bu numarayı aramayın!
    1. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes'..
    2. Fransa'dan tepki çeken hamle! Sipariş..
    3. Kanada'dan kritik uyarı! 50 yıl içinde..
    4. Gülen aşığı Nevval Sevindi'nin..
    5. Kanada'daki buzulların yüzde 80'i 50..
    6. Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya..
    7. Almanya bazı Arap ülkelerince camilere..
    8. Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki:..
    9. Samsun'da bıçakla yaralama
    10. Türkiye'den İsrail'in yasa dışı..
    11. Konya'da eğitime kar engeli
    12. New York borsası yükselişle kapandı
    13. Büyük depremin yıl dönümünde korkutan..
    14. Dışişleri Bakanlığından İsrail..
    15. Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, Batı..
    16. Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 3,7..
    17. "Korneanın Sesi" grubu 100'üncü..
    18. Kritik isimden ABD analizi: Hayal..
    19. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    20. Diyanet TV Tanıtım Gecesi
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...