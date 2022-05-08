Güldür Güldür'ün tepki çeken Bakan Nebati skeci yayınlanmadı!
Güldür Güldür Show'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hedef alındığı skeç yayınlanmadı. Show TV yönetimi fragmanı ile tepki çeken skecin neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Yeniakit.com.tr
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın yönetimindeki Güldür Güldür Show'un bu haftaki yeni bölüm fragmanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hedef alındığı skeç kamuoyunda tepkilere sebep oldu.
Güldür Güldür'ün dün akşam yayınlanan bölümünde, ilgili skeç yer almadı.
Show TV yönetimi tepki çeken skecin neden yayınlanmadığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.