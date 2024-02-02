Güldür Güldür'de skandal skeç! Tepkilerin ardından inceleme başlatıldı

Güldür Güldür adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Sözde "mizah" adı altında yayınlanan skeçte Türk ordusunun kahraman gazileri hedef alındı. Skeç, sosyal medyadan tepki yağdı.

"Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz"

Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanıldı. Bununla da yetinilmeyen skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "Gazikart" ile de alay edildi.

RTÜK Başkanı duyurdu: Yayınla ilgili inceleme başlatıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür ekibine, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" söyleriyle tepki gösterdi.

Bakan Göktaş'tan kınama: Asla kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan skeci kınadığını bildirdi. Bakan Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

"Bu skeç amacını aşmıştır"

Skandal skeçe tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazilerin bu ülkenin onuru ve gururu olduğunu belirterek "Bu skeç amacını aşmıştır, bu bölüm yayından kaldırılmalı ve gazilerimizden özür dilenmelidir." dedi.

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