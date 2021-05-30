Güldür Güldür tepki çekti! Sözde komediye bunu da alet ettiler

Geçtiğimiz haftalarda önce imamlara yönelik itibar suikastına yeltenen, daha sonra din adamlarını hedefe alan Güldür Güldür, peş peşe yaşanan rezaletlere yine İslam'ı alet etti.

Show Tv'de ekranlara gelen ve reytingler konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Güldür Güldür programı tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak 268. Bölümü yayınlanan programın 'Anti Romantik' başlıklı skecinde evliliği kurtarmaya çalışan bir kadın ile onu artık umursamayan bir adamın yaşadığı sorunlar anlatıldı.

Skecin ilerleyen bölümlerinde tepki çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Programda Feridun isimli karakter, Hz. Ebubekir ile ilgili bir kıssayı anlattı. Sözde komediye İslamın dört halifesinden biri olan Hz. Ebubekir'in alet edilmesi tepki çekerken söz konusu kıssanın Hz. Ömer'e ait olduğu öğrenildi.

Güldür Güldür'de İslamı alaya alan skeçler sürerken ve bu nedenle tepkiler artarken programın reytinglerdeki kötü durumu devam ediyor.