Güldür Güldür sunucu Ali Sunal'dan kötü haber!

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.

Taze Magazin'in özel haberine göre, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ali Sunal'ın durumunun ağırlaşması sonrası Show Tv'de ekranlara gelen Güldür Güldür'ün yayın akışını etkileyip etkilemeyeceği tam olarak bilinmezken sette de tedbirlerin güncellendiği ifade ediliyor.