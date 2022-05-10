Güldür Güldür Show'da Bakan Nebati skeci neden yayınlanmadı? Kıvırmakta, Turgay Ciner'in medyasının üstüne yok

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Güldür Güldür Show'un 7 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün tanıtım fragmanında Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hedef alındığı skeç yer almıştı.

Paylaşılan Bakan Nebati skeci tepkilere sebep olurken, Show TV ilgili skece yeni bölümde yer vermedi.

Muhalefete yakın medya, "Show TV'den 'Güldür Güldür'e sansür" yorumu yaptı.

Kıvırmakta üstlerine yok!

Turgay Ciner bünyesindeki Show TV'nin ismi açıklanmayan üst düzey yöneticisi, yine Ciner Medya bünyesindeki Habertürk yazarı Fatih Altaylı aracılığıyla açıklama yaptı.

Altaylı bugünkü köşe yazısında, üst düzey yöneticinin açıklamalarına yer verdi.

Ciner Medya'nın, "İktidarla ilişkimizi bozmamak için" değil de "Daha fazla reklam toplamak için yayınlamadık." ifadeleri ile kıvırdığı açıklaması şöyle:

Tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için reytingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci reytinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.

Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi.

Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz.