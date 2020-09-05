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Medya Güldür Güldür Show izleyen solcular küplere bindi! Kanal yönetiminden açıklama
Medya

Güldür Güldür Show izleyen solcular küplere bindi! Kanal yönetiminden açıklama

Güldür Güldür Show'da ‘Cumhuriyet’ kelimesinin sansürlenmesine ilişkin Show TV’den açıklama geldi. Kanal yetkililerin açıklamaları solcuları tatmin etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:27:00 -
Güldür Güldür Show izleyen solcular küplere bindi! Kanal yönetiminden açıklama

Geçtiğimiz haftalarda Berkin Elvan'ın 5 yıl önce parkartını açan Güldür Güldür programı sosyal medyadan bu kez farklı bir olayla yeniden gündeme geldi.

Ali Sunal’ın moderatörlüğünü yaptığı Güldür Güldür Show'da ‘Cumhuriyet’ kelimesi sansürlendi.

Kelimenin sansürlenmesi sonrası solcular Show TV’ye yüklenerek adeta çileden çıktı. Sosyal medyadan sahneye ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Show TV, sansür sonrası açıklamalarda bulundu.

Kanal yetkilileri, ‘Cumhuriyet’ ile ‘dükü tutmak’ tabirinin aynı cümlede geçirmek istemediklerini söyledi.

Bu yüzden cümlede her iki tabirin biplendiği açıklandı. Show TV’nin Güldür Güldür’deki ‘sansür’ savunması solcuları kesmedi.

Show TV, “Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

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