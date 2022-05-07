Güldür Güldür muhalefetin sirkine döndü! Etekli Ali’nin ekibi yine şaşırtmadı
Güldür Güldür'de bu kez Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nureddin Nebati hedef gösterildi.
Giydiği etekle gündeme gelen Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür, muhalefetin kuyruğundan kopamadı.
Show Tv’de yayınlanan Güldür Güldür programı bu kez Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi hedef aldı.
Nureddin Nebati’nin oynandığı skeçte, mazota gelen zamlar için söylenen sözler dikkat çekerken Bakan Nebati açıkça hedef gösterildi.