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Medya Güldür Güldür muhalefetin sirkine döndü! Etekli Ali’nin ekibi yine şaşırtmadı
Medya

Güldür Güldür muhalefetin sirkine döndü! Etekli Ali’nin ekibi yine şaşırtmadı

Güldür Güldür'de bu kez Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nureddin Nebati hedef gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 15:20:00 - 2022-05-07 15:24:40

Giydiği etekle gündeme gelen Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür, muhalefetin kuyruğundan kopamadı.

Show Tv’de yayınlanan Güldür Güldür programı bu kez Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi hedef aldı.

Nureddin Nebati’nin oynandığı skeçte, mazota gelen zamlar için söylenen sözler dikkat çekerken Bakan Nebati açıkça hedef gösterildi.

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