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Medya Güldür Güldür haddini aştı! Ramazan ayında skandal skeç
Medya

Güldür Güldür haddini aştı! Ramazan ayında skandal skeç

Geçtiğimiz günlerde imamlara yönelik itibar suikastine yeltenen Show TV'nin sözde mizah programı Güldür Güldür'de bu kez de din adamları hedef alındı. Programın dün yayınlanan bir skecinde İslam profesörleri itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 13:17:00 -

Show TV’de Ali Sunal’ın sunduğu sözde komedi programı Güldür Güldür, milletin değerleriyle alay etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türk toplumunun en saygın figürlerinden biri olan imamlara yönelik itibar suikasti düzenleyen ve vatandaşların büyük tepkisini alan Güldür Güldür, yine tepki çekecek bir yayına imza attı.

İslam profesörleri hedef alındı

Skandal programda bu kez de imamlardan sonra ilahiyatçılara saldırıldı. Geçmişte imamlara küpe taktırıp parmak arası terlik giydiren Güldür Güldür'ün dün yayınlanan bir skecinde İslam profesörleri itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Özellikle Ramazan ayında bu skecin yayınlanması zaman açısından manidar bulunurken, din adamlarına yönelik bu saldırı toplumun büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada konuya ilişkin tepki gösteren vatandaşlar, bu programın mizah adı altında Türk toplumunun manevi ve dini değerlerini yozlaştırmaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi. Din adamlarının itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve özellikle bunun Müslümanların en önemli ayı olan Ramazan ayında yapılması tepkilerin sert olmasına neden oldu.

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Yorumlar

Fatih sm

Çok güzel işlenmiş bir mizah çıkmış ortaya. Elini sallasan İlahiyat profesorune değiyor insan.  
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