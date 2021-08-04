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Gündem Gülben Ergen'den bile bile skandal! Tepki yağdı
Gündem

Gülben Ergen'den bile bile skandal! Tepki yağdı

Türkiye yangınlarla boğuşurken sosyal medyadan yayılan dezenformasyon tepki çekiyor. Bir de bu yalan yanlış paylaşımlara sözde ünlülerin alet olması işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:44:00 -
Gülben Ergen'den bile bile skandal! Tepki yağdı

Türkiye'de son 8 günde 39 ilde 174 orman yangını çıktı ve bunların 160'ı kontrol altına alındı. Ajanstan 'Help Turkey' hareketiyle tek merkezden 2 milyon 538 bin mesaj gönderilerek başlatılan Türkiye'yi yangında aciz gösterme girişimleri milli ve yerli değerlerden uzak muhalefet, sözde sanatçılar ve gazeteciler için cevhere dönüştü.

Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017’deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.

Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet etti.

 Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği görülüyor.

 Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Üniversite okumamış sadece liseyle yetinmiş ve kendini bilmiş şımarık kesimlerle muhatap olunmaz.
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Kanuni

Salınmışlar çayıra......
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