Gülben Ergen çileden çıktı: Onlardan nefret ediyorum! Kadın bu defa gerçekten haklı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından birçok ilde maddi ve manevi hasarlar meydana geldi. Yıkımın sonrasında yaraları sarmak için tek yürek olan Türkiye, depremzedeler için canla başla çalıştı.

Şarkıcı Gülben Ergen ise normal hayatlarına dönenlere verdi veriştirdi.

Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunanlara "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum." sözleri ile ateş püskürdü.

Ergen, şunları kaydetti: “Nefret hayatımda düşmanıma bile hissetmediğim, bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle, içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum!

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Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum.

Normalleşmeye sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken, bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayıver.”