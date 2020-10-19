Gülbeddin Hikmetyar resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’da

İSLAMABAD (AA) - Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, devam eden Afganistan barış görüşmelerini ele almak için 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a geldi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Hikmetyar ve beraberindeki heyeti, devam eden Afganistan barış görüşmelerini ele almak için 3 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'ın İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığından yetkililer karşıladı.

Hikmetyar, İslamabad’a varmasının ardından Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bakanlıkta bir araya geldi.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Afganistan’da kalıcı bir barış için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hikmetyar’ın ziyareti süresince Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Hikmetyar’ın ziyaretinin Afganistan barış süreci, Pakistan ile Afganistan’ın ikili ilişkileri ve halklar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişleri için bir fırsat sağlayacağı vurgulandı.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da 28 Eylül’de Pakistan’ı ziyaret etmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.



- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.