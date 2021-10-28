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Kadın - Aile Gulaş nedir, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Gulaş nedir, nasıl yapılır?

Gulaş, Macaristan'ın en ünlü yemeklerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:37:00 - 2021-10-28 17:39:15
Gulaş nedir, nasıl yapılır?

Gulaş, Macaristan'ın en ünlü yemeklerinden biridir. Gulaş, aslında Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Gulaş kelimesi ise Macarcada 'çoban' anlamına gelir.

Bol et ve baharatlarla hazırlanan Gulaş tarifi.

Malzemeler

  • Yarım kilo kuşbaşı dana eti
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet orta boy kırmızı biber
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
  • Tuz

Yapılışı

Eti tencerede kavuralım ve suyunu salınca, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Soğuması için bekletelim. Soğan ikiye kesilir, yarım soğan da üçe kesilir ve ince doğranır. Biber dörde bölünür ve sarımsak da minik doğranır. Yağ eklenir ve biber, soğan, sarımsak tencereye ilave edilir. 7 dk. kadar kavrulur. Kavrulan soğanlı bibere, salça ekleyin ve kokusu çıkana kadar 3 dk. daha kavurun. Et ve baharatlar, 3 su bardağı su eklenir, karıştırılır. Çorba kasesinde, yemek suyundan alınan 1 kepçe su ile un eritilir ve yemeğe yavaşça dökülüp, karıştırılır. Kaynadıktan sonra, kısık ateşte 30 dk. kadar pişirilir. Un olduğu için, dibi tutmaması için sık sık karıştırmak gerekiyor. Afiyet olsun.

 

 

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