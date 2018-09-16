Gülaçar: İnsanlarımızın gönül dünyasına gireceğiz

KENAN GÜL / VAN

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK üyesi aynı zamanda Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, Van’daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla İskele Öğretmenevinde bir araya geldi. Doğu ile Batı’nın şartları arasında fark olduğunu dile getiren Gülaçar, “Buna rağmen burada bir şeyi başarmamız lazım. Biz Türkiyeliyiz. Türkiyeli olarak devam etme, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kardeşliği en ön safa çekerek insanlarımızın sorunlarını çözme noktasında bir sorumluluğumuz var. İnsanlarımızın gönül dünyalarına girmeyi arzu ediyoruz” dedi. Yerel seçimlere dikkati çeken Gülaçar, şunları dile getirdi: “Doğru adaylar, güzel adaylar, halkın içinden adaylar ve bu adaylarla birlikte partimizin burada büyükşehri bir daha kazanması ve ekseriyetle belediyeleri alması benim en büyük isteğim, hedefim ve hayalimdir. Ben samimi ve içten adayların olmasını arzu ediyorum. Çünkü Türkiye’nin kaderi, bu seçimlerle ilgilidir. Van için güzel olacağını düşünüyorum.”

KAYYIM HDP’NİN AYIBI

Kayyımlara da değinen Gülaçar, şöyle devam etti: “HDP, devleti bu noktaya sürükleyecek bir anlayış sergiledi. Bu üzücüdür. Asıl olan halkı, halkın seçtiği insanların yönetmesidir. Bu bizim önceliğimiz olmalı. Geçici değil sürekli olan durumu gerçekleştirmeliyiz. Türkiye halkı kadirşinastır ve her zaman zor durumda devletinin yanındadır.”