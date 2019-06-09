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Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten İmamoğlu güzellemesi

Yeni Parti iddiaları ile gündeme gelen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda imza attığı rezaleti görmezden gelerek CHP adayını aklamaya çalıştı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:09
Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten İmamoğlu güzellemesi

 yeniakit.com.tr 

Karadeniz turu kapsamında Trabzon, Giresun ve Ordu’da miting yapan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, hakkı olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı’nındaki VIP salonu kullanmak istemiş CHP’lilerle birlikte apronu basarak içeriye zorla girmeye çalışmıştı.

Ancak görevli polisler kuralları hatırlatarak zorbalığa engel oldu ve İmamoğlu’nu VIP salona almadı. Bunu fırsat bilen İmamoğlu ve yanındaki CHP’liler kavga çıkararak mağduriyet edebiyatına sığındı.

Valiye 'it' dedi!

İmamoğlu’nun yandaşları havalimanında görevli personele ve polislere saldırırken CHP’nin adayı da Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti. Devletin valisine "İt" deme küstahlığında bulunan İmamoğlu’nun bu rezaleti ise sol medya tarafından görmezden gelindi.

Karar gazetesi durumdan vazife çıkardı!

Yeni Parti iddiaları ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi de İmamoğlu’nun çıkardığı VIP rezaletin üzerini örtmeye çalıştı.

Devletin valisine edilen küfürleri yok sayan Karar, İmamoğlu’nu temize çıkarma çabasına girişti. Gazetenin bugünkü sayısında yayınlana haberde CHP’nin adayının yanındakilere "Vatandaş gibi gidelim kurban olayım" dediği iddia edildi.

VIP krizi ile ilgili yeni kayıtların olduğu ileri sürülen haberde İmamoğlu’nın CHP’li Seyit Torun’a "Gel şuradan vatandaş gibi gidelim kurban olayım" dediği bilgisine yer verildi.

Sol medyanın görmezden geldiği CHP’nin adayının VIP baskınını ve valiye hakaretini, Davutoğlu ve Gül’ün ekibinin de yok sayarak "İmamoğlu güzellemesi" yapması manidar karşılandı. Bu durum "Davutoğlu ve Gül, İmamoğlu’nu mu destekleyecek?" sorusunu akıllara getirdi.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:09
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Giresun
  4. Ordu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Karadeniz
  7. Ordu-Giresun Havalimanı
  8. VIP salon
  9. Seddar Yavuz
  10. Ahmet Davutoğlu
  11. Abdullah Gül
  12. Karar gazetesi

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  • Alka Alka 15 dk önce
    BU IKI GERI ZEKALI ABDULLAH GÜL ILE DAVUT OGLU IÇIN AGZIMI BOZARAK HER IKISINIDE KÜFÜR EDECEGIM AMA BU KÖSEDEN BU HER IKI HAIN IÇIN KÜFÜR ETMEM YAKISIKSIZ OLACAGI IÇIN BU KÜFÜRÜ HER IKISINIDE IÇIMDEN KÜFÜR ETMEK BANA KALSIN BU IKI CIGERLERI BES PARA ETMEYEN HAINLER IÇIN KALLESLER YAZIKLAR OLSUN SIZLERIN GIBI FETÖCÜ USAKLARA VE TERÖRIST DESTEKCILERINE VE TERÖRISTLERE DESTEK VEREREK HAIN TERÖRISTLERIN EKMEKLERINE YAG SÜRDÜGÜNÜZ IÇIN KALIBINIZA INSANLIGINIZA YAZIKLAR OLSUN IBLIS SEYTANI MAHLUKLAR
  • BozkurtBozkurt18 dk önce
    Akit butun yalanlar patliyor sayin imamoglunun sayin valiye o kelimeyi etmedigi koc holding in de ucak vermediii ortaya cikti.bir insanin haysiyeti ile bu kadar oynanmaz yeter artik.siz ki sozde islami cizgide yayin yapan bir gazetenin yalan ve iftiranin gunah oldugunu bildiginizi dusunuyorum

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