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Gül ve Davutoğlu’na sert tepki! “PKK’nın palazlanmasında Gül ve Davutoğlu’nun payı var”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun terör bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınması sonrası yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:27
Gül ve Davutoğlu’na sert tepki! “PKK’nın palazlanmasında Gül ve Davutoğlu’nun payı var”

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. Yalçın,”Beka tehdidini görmezden gelen, milletimizin duygularını nefret söyleminin yansımasına indirgeyen dil, açılımcıların dilidir. CHP’nin bugün ki açıklamaları, açılımcı zihniyetin tezahürü ve HDP seviciliğidir.PKK’yı destekleyen belediyelere destek veren diğer iki isim ise bu ülkede başbakanlık vecumhurbaşkanlığı yapmış şahsiyetlerdir. Meselenin buralara gelmesinde Abdullah Gül’ün de Ahmet Davutoğlu’nun da sorumluluk payı vardır. Türk milleti, Gül’ün açılım sürecindeki rolünü unutmamıştır” dedi.

Abdullah Gül açılım sürecinin startını vermiştir

MHP’li Yalçın, “11 Mart 2009’da Cumhurbaşkanı Gül, sözde Kürt sorunuyla ilgili ilerleyen günlerde çok güzel şeyler olacağını söylemiştir. 9 Mayıs 2009’da da "Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir." şeklinde açıklama yaparak açılım sürecinin startını vermiştir. O tarihten sonra PKK daha çok azmış daha çok palazlanmış, Habur rezaleti, hendek eylemleri yaşanmıştır. Bu gafil adımlar yüzlerce şehit cenazesinin kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Dahası, 2016 Temmuz’unda FETÖ, gafletten istifade ederek devleti yıkma girişiminde bulunmuştur.Ancak o tarihten sonra millî mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı ile hızlı, güçlü bir politik ve hukuki dönüşüm yaşanmıştır” diye konuştu.

Onların şahsında açılımcılık pusuda beklemektedir

Yalçın, “Türkiye’de hükümet modeli ve yönetim zihniyeti değişmiştir.Şimdi bunları unutup otokritik yapmayanların, kendini muaheze etmeyenlerin söylediği söz beyhudedir, faydasızdır. Türkiye için bu hayırlı dönüşümün karşısında olan Gül-Davutoğlu-Babacan ve ekipleri yine sahne alma kıpırdanışındadır. Onların şahsında açılımcılık pusuda beklemekte, siyasette boşluk aramaktadır. Sözde çözüm sürecinin havarileri, siyasette gaflet ve dalalet devşirmededir” dedi.

Kirli hesaplar yine tutmayacak

Yalçın, “Ancak kirli hesaplar yine tutmayacak, açılımcı ve çözümcüler emellerine asla nail olamayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yarınlarının garantisi olmaya devam edecektir. Bilinmelidir ki açılım sürecinin yeniden hayata geçirilebilmesi için MHP'nin varlığının hem siyasetten hem de millet vicdanından sökülüp atılması icap etmektedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:27
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  5. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  6. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • BozokBozok30 dk önce
    Bu davutoglu zamaninda hdp lilerin dokunulmazliklari kaldirilsin diye mecliste imza toplanirkende en son imzayi atmisti ve ssyi foldu en don ben imzaladim demisti.Ozaman dikkat cekmemisti. Gul icin zoylenek bir sey yok aklina insanin veni vidi vici diyen jull sezarinarkadan bicaklanmasi geliyor oyum ona haram olsun kendine yobazlik damgasi vuran 367 cilerle ayni safta. Soylenecek bir soz kalmadi kursunda kac oy akacagini gorsun. Niye solda bir parti kurulmuyorda hep sag dakiler kuruyor niye hristiyan ulkelerde ic catisma yokta musluman ulkelerde var cunku sol davasina baglidir sandiktaa yek vucut olur.Muslumanulkelerde yok cemaat yok tarikat onlarca ayri gorus kullanmaya hazir malzemeParti kuran ve kuracaklar gaza gelmeyin. Sadece akp yi yikmaya calisanlatin ekmegine yag surersinizbaska bir sdy olmaz iktidari ruyanizda bile goremessiniz.
  • Ömer Ömer 31 dk önce
    Yani gül ile davudoğluneyin peşindeler kayyum atanan belediyeler terör yuvası olmuşsa devlet ne yapacak zaten inkar da etmiyorlar ki .açıkca terörü destekliyorlar. Yazık nasıl halkın karşısına çıkacaklar hatta CHP ye üye olabilirler demokrasi var ya kimse bişey demez

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