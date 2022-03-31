Gül tatlısı tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü, kıyır kıyır, pratik gül tatlısı tarifi

Gül tatlısı tarifi

Gül Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Gül tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Gül tatlısı tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremize şeker ve suyu alarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.

Tatlının hamuru için uygun bir kaba, eritmiş olduğumuz tereyağı, sıvı yağı, yoğurt ve irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım.

Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım.

Açtığınız hamuru çay bardağı ile keselim.

Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım.

Ruloyu da bir bıçak ile ortadan ikiye keserek iki adet gül elde etmiş olalım.

Tüm hamur için aynı işlemi yapalım ve tepsiye dizip ortalarına fındık batıralım.

160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim.

Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim.

Bu tariften 24 adet gül tatlısı elde edilmektedir.