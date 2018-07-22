Gül suyunun faydaları nelerdir?

GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Yüzdeki iltihaplı sivilcelerin iltihabını giderir.

Kızarıklıkları alır.

Şişlikleri giderir.

Cilde ışıldayan bir görünüm verir

Cildi nemlendirir.

Göz altı morluklarını gidererek yüzdeki yorgun ifadenin yok olmasına yardımcı olur.

Sivilcelerin azalmasını sağlar.

Kan dolaşımını hızladırır.

Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılır.

KURU CİLTLER İÇİN GÜL SUYU BAKIMI:

Kuru ciltler için gül suyu iyi bir bakım ürünüdür. Ancak, kuru olan cildiniz yüzünüzdeki kusurların giderilmesi sırasında daha da kuruyabilir; bu nedenle nemlendirici de kullanmalısınız.

YAĞLI CİLTLER İÇİN GÜL SUYU BAKIMI:

Eğer yağlı bir cildiniz varsa gül suyunu pudra ile karıştırıp maske haline getirebilir ve elde ettiğiniz bu maskeyi haftada iki defa yüzünüze uygulayabilirsiniz. Böylece yüzünüzdeki yağlı görünümden kurtulabilirsiniz.

SİVİLCELİ CİLTLER İÇİN GÜL SUYU BAKIMI:

Sivilceleri kurutma özelliğine sahip olan gül suyu ile yüzünüzü her sabah ve akşam yıkayabilirsiniz. Cildiniz için iyi bir temizleyici olan gül suyu yüzünüzdeki gözeneklerde biriken yağı ve kiri temizler. Bakteri oluşumunu engeller. Bakterilerden arınan cildinizde sivilce oluşumu en aza inecektir.

UYARI:

Cilt temizliğinde kullanacağız gül suyundan verimli bir sonuç alabilmeniz için kullanacağınız gül suyunun %100 doğal olması gerekmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.