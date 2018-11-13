Gül suyunu içen vazgeçemez

Gül suyu çeşitli vitaminleri içerir: A, C, E ve B ve özellikle boğaz ağrısı olanlarda depresyon için harikadır.

Aynı zamanda, öksürük şurubu olarak, geri akış tedavisinde, müshil olarak ve kan şekerini düşürmek için kullanılır. Yağı depresyona ve strese karşı etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca yaraların iyileşmesi, alerji, cilt durumu ve baş ağrısı için de faydalı sayılabilir.

Cildinizi nemlendirmek için gül suyu için. İyi nemli bir cilt gergin ve sağlıklı görünür.

Gül suyu yaşlanma belirtilerini azaltır. Koyu renk lekeleri yok eder, gözenekleri sıkarak cilt yaşlanmasını önler.

Depresyonu veya stresleri azaltmak ve ruh halini geliştirmek için gül suyu içilmelidir.

Şişkinlik, karın ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmek için gül suyu içilebilir.

Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısı iyileşmek için gül suyu için.

Ayrıca solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir.

Vücudun sıvı tutması ve iltihaplanmasını önler, suyun atılmasını sağlar.

Yıllar boyunca pek çok amaç için kullanılan gül suyunun faydaları azımsanamayacak kadar fazla. Cilt temizliği için durulama ardından tonik yerine sıkça kullanılan doğal gül suyu, yaralara ve aşırı sıcak ve soğuk çatlamış el, ayak, dudak ve cilt için de etkili olabiliyor. Gül bitkisinin tedavi edici doğal yapısından dolayı antiseptik ve yatıştırıcı özellikleri de var. Bu sebeple cilt ve saç bakım ürünlerinde de sıkça kullanılıyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, yatak odasında gül bulundurmanın öğrenilen bilgilerin belleğe yerleştirilmesini şaşılacak derecede olumlu etkilediğini beliren Dr. Mehmet Yavuz, kısa süreli gül kokladıktan sonra bile, belleğin güçlendiğini ve unutkanlığın önlendiğini ifade ediyor. Uyku esnasında gül kokusu altında olmanın, yeni alınan bilgileri daha güçlü bir şekilde kayıtlanacağını ifade ediyor.

Bu bilimsel araştırmadan yola çıkarak, unutkanlık sorunu olanların ya da hafızasını daha güçlü hale getirmek isteyenlerin yatak odalarında bir vazo gül bulundurmalarını tavsiye ediyor:

“Sabah uyanıldığında gül suyu ile ferahlamak ya da gün içinde gül kokusu veya gül suyu kullanmak hafızanızı güçlü kılabilir ve unutkanlığı yenmenizi sağlayabilir.”