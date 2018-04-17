Gül suyu ile cilt maskesi... Gül suyunun faydaları nelerdir?

GÜL SUYU NEDİR?

Gül suyu, gül yapraklarının damıtılması ile elde edilen hidrosollerdir. Gül suyu ilk kez İranlılar tarafından elde edilmiştir. Avrupa`ya yayılmasının ise İspanya`yı ele geçiren Berberilerin sayesinde olduğu sanılmaktadır. Gül suyu genellikle batı, güney ve doğu Asya ülkelerinde tüketilir ve çoğu zaman lokum gibi şekerleme ve hamur işlerini tatlandırmada kullanılır. Gül suyu içerisinde A, B3 ve D vitaminleri içermektedir. Gül suyunun içerdiği bu zengin vitaminler sağlık açısından bir çok fayda sağlar. Antiseptik özelliği bulunan gülün yaprakları, ishalin kesilmesinde, bademcik ve boğaz iltihaplanmalarının tedavi edilmesinde kullanılır. Ayrıca pembe gülün yapraklarından yapılan gül suyu cildi besleyici ve temizleyici, canlandırıcı özelliğe sahiptir.



GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?



* Gül suyu, iltihap söktürücü ve dekonjestandır.

* Göz altı kararmaları giderir.

* Cildin erken yaşlanmasını engeller.

* Cildin alt katmanlarına inerek oluşan yağ ve kiri temizler tekrar oluşmasını önler.

* Peeling sonrası oluşan gerginliği,kuruluğu ve kaşıntıyı alır.

* Her cilt tip için uygundur.

* Ciltte oluşan kızarıklığı giderir.

* Mat bir cilde sahipseniz, gül suyu ile daha canlı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.

* Düzenli olarak kullanıldığında akne ve sivilce oluşumunu önler

* Rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

* Baş ağrılarını dindirir.* Vücuttaki kollajen sentezini hızlandırıp, serbest kökleri etkisiz hale getirerek yaşlanma sürecini yavaşlatır.

* Rahatlatıcı ve stres giderici etikisi vardır.

* Gül suyu kokusu ile çok daha zinde olursunuz.

* Gün boyu cildinizde biriken yağlardan gül suyu ile kurtulabilirsiniz.

* Saçların gür ve sağlıklı şekilde uzamasını sağlar. Bunun için şampuanınıza biraz gül suyu eklemeniz yeterli olacaktır.

* Bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir.

* Gül suyu düzenli kullanımda cildin fazla yağ üretimine engel olur.

* Cilt lekelerini zamanla açar ve daha berrak bir cilt rengine kavuşmanıza yardımcı olur.

* Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının neden olduğu kuruluk ve kaşıntıya iyi gelir

* Cildin PH dengesini gül suyu ile koruyabilirsiniz.

* Gül suyu düzenli kullanımda cilt rengini açar.* Makyaj öncesi cilde sıkılarak cilt yatıştırılır, kızarıklar giderilir ve makyaja daha pürüzsüz bir zemin hazırlanır.

* Göz altındaki morluk ve şişliklerden rahatsızlık duyanlar gül suyu kullanmalıdır.

* Gül suyunu ağız gargarası olarak kullanırsanız, dişleriniz güçlenir. Ayrıca ağız kokusu probleminiz ortadan kalkar.

* Kan dolaşımını güçlendirmek ve selülitten kurtulmak için gül suyu kullanabilirsiniz.

* Düzenli gül suyu kullanımı yaşlanmayı geciktirir, cildin esnek yapısını korur. Böylece kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz.

* Ciltte oluşabilecek ve mevcut olan iltihaplı durumlar ile mücadele eder.

* Gül suyu doğal bir saç yumuşatıcı olarak kabul edilir.

* Gül suyu diş sağlığına iyi gelir. %100 doğal gül suyu ile ağız gargarası yaparak hem ağız kokusundan ve bakterilerden kurtulabilir hem de dişlerinizi daha parlak hale getirebilirsiniz.



GÜL SUYU NASIL KULLANILIR?



Birkaç damla gül suyunu pamuğa dökerek cildinize sürün. Çok kullanılmadığı sürece cildin yıkanması gerekmez. Ancak fazla kullanılırsa yarım saat beklettikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Direk kullanılan gül suyu cildin elastikiyetini arttırmanın yanında cilde güzellik verir.

Gül suyunu cildiniz için farklı maskeler ve karışımlar içinde uygulamanız mümkündür. Cildin temizlenmesi, nemlenmesi, yenilenmesi ya da sıkılaşması için farklı cilt bakım kürleri mevcuttur.



GÜL SUYU İLE CİLT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?



Yarım çay bardağı gül suyu ve 1 çay kaşığı gliserini karıştırın. Ardından pamuk yardımıyla hem yüzünüzü hem de boynunuzu temizleyin. Eğer isterseniz tüm vücudunuzu bu karışımla temizleyebilirsiniz. Bu uygulama cildi temizlemeye yönelik olduğu için sabahları ya da akşamları yapabilirsiniz. Ancak günde bir kez yapılması yeterlidir.



Gül suyu ile cilt temizleme kürü;

Malzemeler;

* 2 çay kaşığı gül suyu

* 1 çay kaşığı gliserin

Bu iki malzemeyi bir kabın içerisinde karıştırın. Bir pamuk yardımı ile yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Karışım cildinizi temizleyecek canlı bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.

GÜL SUYU İLE MAKYAJ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Göz makyajı ve ağır fondötenler de dahil olmak üzere tüm cildinizi gül suyu ile makyajdan arındırabilmeniz mümkün. Bunun için gül suyunu pamuğa dökerek pamukla cildinizi nazikçe silin.



GÜL SUYU İLE CİLT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Sivilcelere karşı gül suyu maskesi;

Malzemeler;

* 2 çay kaşığı limon suyu

* 2 çay kaşığı gül suyu

Eşit miktarlarda karıştırılan gül ve limon suyunu temizlenmiş cildinize sürün ve 10 dakika bekletip ılık su ile cildi yıkayın. Haftada 2 kere sivilceler için uygulayabilirsiniz.

Kırışıklıklara karşı gül suyu maskesi;

Malzemeler;

* 2 tatlı kaşığı bal

* 2 tatlı kaşığı gül suyu

* 3 damla E vitamini

* 2 tatlı kaşığı badem yağı

Cam kasede malzemeleri karıştırın ve tüm cilde uygulayıp 10 dakika bekletin. Süre sonunda cildi temizleyin ve peçete ile kurulayın. En iyi sonuç için gece yatmadan uygulayın.

Hassas ciltler için gül suyu maskesi;

Malzemeler;

* yarım çay kaşığı bal

* 4 yemek kaşığı süt

* 3 yemek kaşığı gül suyu

* 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi tozu

Tüm malzemeyi bir kap içerisinde karıştırın. Ardında cildinize sürün ve iyice kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra ılık su ile cildinizi yıkayabilirsiniz.

Kuru ciltler için gül suyu maskesi;

Malzemeler;

* 4 adet badem

* 2 yemek kaşığı gül suyu

Bademleri toz haline getirip gül suyu ile karıştırın ve cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletip cildi durulayın.

(Haber7)