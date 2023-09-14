Gül suyu etkisine inanamayacaksınız! Dikkat: sonuçlarına bakan olumlu etkileri görmeye başlayacak! Yapıverin
Pürüzsüz ve sağlıklı ciltlerin sırrı gül suyu. Tonik, makyaj temizleme suyu ve birçok kozmetik alanda sevilerek kullanılan gül suyu doğal bir temizleyici. İşte bebek gibi cildin sırrı karışım tarifi...
İşte taşırmadan süt kaynatmanın Yumuşacık ve aknesiz cilt hayal değil. Gül suyu ile cildinizi arındırmanız mümkün. İşte bebek gibi cildin sırrı karışım tarifi...
BEBEKSİ CİLT FORMÜLÜ
- Bebek pudrası
- Gül suyu
HAZIRLANIŞI
1 tatlı kaşığı bebek pudrasına bir yemek kaşığı gül suyu ekleyin. Yüzünüze uygulayın.