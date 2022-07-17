Gül mayası nedir? Gül mayası faydaları nelerdir? Gül mayası tarifi

Şifalı gücü ve zarif kokusuyla yüzyıllardır saf sevginin ve güzelliğin sembolü olmuş gül, Osmanlı’da birçok alanda hayatın içindeydi. Ayrıca ilahi ve beşeri güzelliğin yansıdığı nadide bir çiçek olarak kabul görürdü. Misafir ikramlarında baş köşede olan gül, aynı zamanda tıp alanında da tedavilerde yer alırdı.

Gül mayası nasıl üretiliyor?

İnsanlığın en eski ilaçlarından olan esansiyel yağlar içeren gül mayası, "Rosa Damascena” adı verilen gül türünden hazırlanıyor. Bu gül türü aynı zamanda dünyanın en değerli gül endüstrisi ürünü olma özelliği de taşıyor.

Gül mayası, gül yağı üretimi sırasında ayrışan yağlı ve bulanık suyun (mayanın) bire bir oranında damıtılması ve zemzem suyu ile karıştırılması sonucunda elde edilir. Yani gül yapraklarının suya bırakmış olduğu doğal esanstan hazırlanan bir sudur. Gül mayasında gül suyuna oranla daha fazla gül yağı esansı mevcuttur.

Gül mayasının faydaları nelerdir?

Gül mayası, yaşlanmayı geciktirir, toksinlerin atılmasını sağlar, serinletici ve ferahlatıcı bir etki sunar. Standart nemlendiricilerdeki moleküllere oranla daha küçük yapıya sahip olan gül mayası cildi nemlendirir, besler, onarılmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Kullanıldığı bölgelerdeki dokuları gerginleştirici etkiye sahiptir. Cildi besleyen ve dokuları gerginleştirici hale getiren özelliği sayesinde ciltte ve vücut bakımında kullanılabilir.

Gül mayası; alerjiler, tiroit bazlı rahatsızlıklar gibi birçok sıkıntıya yol açan kimyasal ürünlerin aksine tamamen doğal bir içeriğe sahiptir. Öyle ki bu içeriği sayesinde bazı yiyecekler ve tatlılarda aroma olarak dahi kullanılabilir.

Gül Mayası, sabah ve akşam temiz cilde sıkılarak uygulanıyor. Ardından kuruması bekleniyor.

Gül mayası tarifi

Malzemeler:

500 gr gül yaprağı

500 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Tarife geçmeden önce bir iki püf noktası paylaşmak istedim. Öncelikle, bu tarif için reçel yapmaya ya da tatlılarda kullanmaya uygun, kokulu gülleri tercih edin. Kullanacağınız güllerin ilaçsız ve temiz bir ortamda yetiştiğinden emin olun. Güllerin kurumuş, sararmış, bozulmuş yapraklarını kullanmayın. Güller olgun olsun ama yaprakları ayrılmaya başlamasın. Kullanırken diplerindeki beyaz kısımları kesme işini çok daha kolay yaparsınız. Açık renk ve koyu renk gülleri bir arada kullanırsanız reçel yaptığınızda rengi daha güzel olur.

Gülü yapraklarının uçlarından parmaklarınızla top gibi tutun ve gül yapraklarının dibindeki beyaz kısımları makasla kesin. Bu işlem güllerin acı olmaması için yapılmakta. İsterseniz yapmaya bilirsiniz. Beyaz kısımlarını kestiğiniz gül yapraklarını süzgece koyun ve akan su altında iyice yıkayın ve suyunu iyice süzdürün.

Yıkanıp kurutulmuş gül yapraklarını büyükçe bir cam kaseye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Parmaklarınızla ezerek karıştırın ve şeker eriyene kadar devam edin. Kasenin kapağını kapatın ve bu şekilde bir gece buzdolabında bekletin.

Sabah elinizle karıştırarak kontrol edin, şeker erimemişse iyice ezerek karıştırın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olunca, üzerine limon suyunu ekleyin tekrar karıştırın. Hazırladığınız gül mayasını ağzı sıkı kapaklı kavanoz içinde buzdolabında saklayın.

Dilerseniz kilitli buzdolabı poşetlerinin içinde derin dondurucuda çok uzun süre saklayabilirsiniz.

Kullandığınız gül miktarına göre şeker miktarını ayarlayarak istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz.

Reçel, sos, turşu ya da gül mayası gibi uzun süre saklanacak ürünlerde kullanılacak kavanozları steril etmeyi unutmayın.