Gül lokumu nasıl yapılır? Lezzetine doyum olmuyor... İşte pratik ve lezzetli püf noktaları ile gül lokumu tarifi

Gül lokumunun tarifi merak konusu oldu. Arama motorlarında gül lokumunun tarifi sık sık aratılıyor. Biz de sizin için bu muhteşem tarifin detaylarını derledik. Peki gül lokumu nasıl yapılır? İşte tadı damakta kalan gül lokumu tarifi...

Gül lokumu için gereken malzemeler

Toz şeker (4 su bardağı)

Su (4 su bardağı)

Limon tuzu (1 çay kaşığı)

Nişasta (1 su bardağı)

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Gül suyu (Yarım kahve fincanı)

Gıda boyası (Çay kaşığının ucu kadar)

Gül lokumu nasıl yapılır?

Altı kalın çelik bir tencereye toz şekeri, 3 su bardağı suyu ve bir tutam limon tuzunu koyalım.

Karıştırıp şekeri eritin ve ocağa alın.

Şerbet kaynamaya başladığında,

1 su bardağı nişasta ve 1 su bardağı suyu bir kasede karıştırıp açalım.

Kaynayan şerbetin içine yavaşça dökelim, bu adım çok önemlidir, kalın bir çırpma teli ile sürekli karıştırarak 35-40 dakika pişirelim.

Ocağın altını kısarak hızlı buharlaşmayı önleyelim.

Uzun pişirme süresi, buharlaşmayı önlemek için gereklidir.

Eğer az pişirirsek, muhallebi kıvamında olur.

35-40 dakika sonra ocaktan alalım.

Yarım kahve fincanı gül suyu ile bir çay kaşığının ucu kadar gıda boyası ekleyip 3-4 dakika çırpalım.

Küçük, dikdörtgen bir borcama yağlı kağıt serip üzerine sıvı yağ sürün, ardından lokumu döküp kenarlarını düzgünleştirin.

10 dakika bekledikten sonra üzerine nişasta serpip, soğuduktan sonra buzdolabına koyun ve 3 saat dinlendirin.

3 saat sonra, lokumun kalınlığına göre şeritler halinde kesip daha sonra kare şeklinde kesin ve nişastaya bulayın. Afiyet olsun!