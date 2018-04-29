'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'

Star gazetesi yazarlarından Ersoy Dede, AK Partili kesimin dava şuuru olmayan AK Partili siyasetçiler için söylediği ‘AKP’liler’ tabirini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül’ün açıklamasını değerlendiren Dede, “AKP’liler kaybetti.. Abdullah Gül ile, bu ‘geniş’ mutabakat arayışı sırasında, bir yandan Erdoğan’a yakın görünüp de bir yandan da, ‘ne olur ne olmaz’ diyerek Gül’e gidip gelen AKP’liler var.. Bunların kim oldukları da biliniyor. Neşeli Günler’deki ‘Ziya’ gibi her tarafı idare etmeye çalışanlar da kaybetti.” diye yazdı.

İşte Dede’nin yazısının ilgili bölümü:

Abdullah Gül geniş mutabakat aramış.. Kimle aramış?.. Kendi partisiyle değil.. Başka bir partinin lideriyle.. Kime karşı aramış?.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı.. Soru şu?.. Bu mutabakatı kim istedi?.. Toplumsal bir mutabakat var zaten.. 55 milyon seçmenin 25 milyonunun oyunu alan bir lider var ülkenin başında.. 2002’den beri hiç seçim kaybetmemiş ve oylarını her seferinde daha da arttırarak gücünü, iktidarını tahkim etmiş bir parti var.. Üzerinde ‘toplumsal mutabakat’ olmasaydı muhtemelen 2002 seçimlerinde tarihe karışan Ecevit’ler gibi Çiller’ler gibi yok olup giderdi.. Mutabakat olup olmadığına öyle kapalı kapılar arkasında masa başında yapılan hesaplarla kitaplarla karar verilmez.. Mutabakatı millet kendi seçtiği adamla yapar, biter gider.. Asıl acı olan ne biliyor musunuz?.. Erdoğan’ın ‘Kardeşim’ dediği Abdullah Gül’ün, küresel finans çevrelerinin “Erdoğan’sız Türkiye” projesine baş aktör olmayı kabul etmesi.. Bu çok ciddi bir sorun. Bu, bugün sorun olduğu gibi bundan önceki her meselenin de yeniden dönüp geçmişe tek tek değerlendirilmesini gerektiren çok ama çok büyük bir sorun.. İlk kapısı çalındığı gün, elinin tersiyle itip, “siz neden bahsediyorsunuz, Erdoğan benim yol arkadaşım” demedi ya.. Bu saatten sonra ne dese boş.. Mutabakat, kapalı kapılar arkasında, gizli pazarlıklarla, küçük hesaplar üzere aranmaz.. Milletle, milletin içinde aranır. Sayın Gül bir faninin elde edebileceği bütün makamlara geldiğini söylüyor, haklıdır.. Fakat bu makamlara hiçbir zaman milletin doğrudan teveccühü ile gelmedi. Bilmemesi ondan herhalde..

Gül kaybedince başka kimler kaybetmiş sayıldı?

- Saadet Partisi kaybetti. 17/25 Aralık sürecinde Mustafa Kamalak ciddi ciddi FETÖ’nün emrine vermişti partiyi.. Ne yalan söyleyeyim, Temel Karamollaoğlu gelip de partiyi ‘Kayyum’dan teslim alınca biraz ümitlenmiştim.. Fakat nereden bilebilirdik ki, Amerika’dan devraldıkları partiyi İngilizler’e vereceklerini...

- Gül medyası kaybetti. Onlar da hazırlıksız yakalandı elbette.. Daha televizyon kuracaklardı.. Para arayışları devam ediyordu. FETÖ ayrışması sonrası hükümete yakın medyadan uzaklaşan eski liberaller, sürekli Erdoğan’ı suçlayıcı bir tavırla yazmaya devam eden eski AK Partili kalemler dönüş hazırlığı yapıyordu. Onlar da kaybetti.

- Yerleşik düzen kaybetti. Son dönem sessizce Erdoğan’a yakın bir profil çizseler de gizliden gizliye, ‘artık bu şekilde devam etmesi zor’ diyen müesses nizamın planları da suya düştü..

- AKP’liler kaybetti.. Abdullah Gül ile, bu ‘geniş’ mutabakat arayışı sırasında, bir yandan Erdoğan’a yakın görünüp de bir yandan da, ‘ne olur ne olmaz’ diyerek Gül’e gidip gelen AKP’liler var.. Bunların kim oldukları da biliniyor. Neşeli Günler’deki ‘Ziya’ gibi her tarafı idare etmeye çalışanlar da kaybetti.