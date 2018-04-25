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'Gül kararını açıklamak için yıl dönümünü bekliyor'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık kararını açıklamak için 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünü beklediği öne sürüldü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:19
'Gül kararını açıklamak için yıl dönümünü bekliyor'

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Türkiye erken seçime gidiyor. 

SEÇİMLER 24 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısı sonrası partili isimlerle acil toplantı düzenledi. Toplantı sonrası seçim tarihinin 24 Haziran olduğu açıklandı. 

GÜL'ÜN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sandıktan geçtiği ilk günden itibaren Abdullah Gül'ün ismi adaylık için sürekli gündemde tutuldu. Özellikle muhalefetin Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönünde iddialar sürekli gündemi meşgul etti. Gül ise adaylık kararını halen açıklamadı. 

GÜL E-MUHTIRA YIL DÖNÜMÜNÜ BEKLİYOR

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda Saadet Partisi'ne açık çek verdiğini belirten Acet, "Ankara’da Abdullah Gül’ün hafta sonuna kadar kararını netleştirip bir açıklama yapacağı beklentisi var. Net bir bilgim yok ama Cuma gününün 27 Nisan’a denk gelmesi nedense aklıma düşmüş durumda. Gül, 27 Nisan e-muhtırasının 11’inci yıl dönümünün kendisi için olumlu bir çağrışım yapacağını hesap ederek böyle bir günü tercih edebilir." diye yazdı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:19
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül
  3. Mehmet Acet

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan18 dk önce
    GÜL kesin adaylığını açıklayacak en ufak şüphem yok çünkü açıklamayacak olsa çıkar toplantı yapıp bunların hepsi asparagas haber aday olmuyacağım derdi ama yazıklar olsun diyorum GÜL e kazanamıyacak oda Erdoğanın yolladığı siyasi çöplüğe attığı kişilerden olacak o çöplükte geri dönüşümsüz kalacak dostlarını sevenlerini kaybedecek bu acı da ona yeter
  • FurkanFurkan28 dk önce
    Gül açıklasa ne olur açıklamasa ne olur...sadece rezil olur
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