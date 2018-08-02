Gül hastalığı nasıl geçer?

Öncelikli olarak antibiyotik özelliği olan merhemler ya da direkt olarak ağızdan alınan ilaçlar kullanılmaktadır. Böylelikle gül hastalığına yol açan zararlılara karşı etkili bir savaş başlatılmış olunur.

Antibiyotik tedavisinin etkili olmadığı ciddi durumlarda izotretinoin ismi verilen madde kullanılmaktadır. İzotretinoin adlı bileşen A vitamininin bir türevi olup çeşitli yan etkilerine rağmen akne tadavisinde ve gül hastalığı belirtilerini ortadan kaldırmada son derece etkili bir tedavi aracıdır.

Gül hastalığından kaşıntı, kızarıklık ve yanma hissi meydana gelmektedir. Bu yüzden kaşıntıyı azaltacak kremler etkili olmaktadır. Ayrıca, iyi nemlendiricilerin kullanılması da yanma hissini ortadan kaldırmak için etkili bir yöntemdir.

Eğer cilt üzerinde hipertrofik değişiklik gözleniyorsa cerrahi operasyonlar ile tıraşlama adı verilen işlemler uygulanmaktadır. Unutulmaması gereken tıraşlama yapıldıktan sonra iz kalma riski oldukça fazladır.

Damarların genişlemesi de gül hastalığının şiddettini arttıran faktörler arasındadır. Bu yüzden damar duvarlarını destekleyen ilaçlar gül hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

Bunlara ek olarak güneş ışınları gül hastalığını tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de güneşe çıkılacağı zaman güneş kremlerinin kullanılması faydalı olmaktadır.

Son olarak gül hastalığında sağlıklı ve iz bırakmayacak şekilde kurtulmak için doktorun dediklerini aynen yapmak gerekmektedir. En önemli şey de cilt üzerinde oluşan lezyonları el ile kurcalamamaktır.

Ayrıca, sıcak çay ya da çorba gibi besinlerin tüketilmemesi de gül hastalığına iyi gelmektedir. Bu yöntemler izlenerek gül hastalığından kurtulmak mümkündür. Eğer her şeye rağmen iz kalırsa lazer tedavisi uygulanmaktadır.

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