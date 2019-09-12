Gül bahçesinde yeşeren umutlar iki yaşında

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 2018 yılında uygulamaya konulan “Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar” isimli proje ürün vermeye devam ediyor.

“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi”olarak planlanan ve Osmaniye’nin Değirmenocağı köyünde uygulamaya koyulan projenin 2. yılında İl Müdürü İbrahim Sağlam gelinen aşamayı yerinde inceledi.

Proje kapsamında çeşitli eğitimler verilerek uygulama ve yayım konularında görevlendirilen 6 kadın çiftçi ziyaret eden Sağlam, Projenin safahatı hakkında gerek teknik personeller ve gerekse kadın çiftçiler tarafından bilgi aldı.

Değirmenocağı köyünde proje kapsamında 1,5 dekar serada devam eden kesme gül üretimi kapsamında 4 çeşit gül yetiştiriliyor.

İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı değerlendirmede; Projenin kadınlar eliyle başarılı şekilde yürütülmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu, Osmaniye’nin seracılık ve çiçekçilik alanında yüksek potansiyel barındırdığını belirtti. Sağlam, kooperatifleşmenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti; "Kooperatifleşme tamamlandığında bazı eğitimler ve projeler uygulamak istiyoruz. Bakanlığımız tarımda kadın istihdamına büyük önem vermektedir. Biz de destek sağlayabildiğimiz tüm kurumlara proje yaparak kadınların istihdamına katkı sağlayacağız"

Serada yetişen gülleri inceleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam, kadın çiftçilere ve emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.