Guidetti: Galatasaray harika bir kulüp

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves’te forma giyen İsveçli milli futbolcu John Guidetti, Türkiye ile oynayacakları milli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Galatasaray’ın futbolcu izleme ekibinde bulunan İsveçli eski futbolcu Johan Elmander’in kendisini sarı-kırmızılı takıma önerdiği iddiaları ile ilgili soruya, "Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" yanıtını verdi.

'ELMANDER HARİKA BİR FUTBOLCU'

Kendisini Galatasaray’a öneren Elmander hakkındaki görüşlerini dile getiren Guidetti, "O güzel bir adam. İnanılmaz derecede büyük işler başarmış harika bir futbolcu. Bu yüzden hem insan hem de futbolcu olarak kendisine büyük saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.

'MENAJERİME HER KONUDA YETKİ VERDİM'

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la görüşmelerin hangi seviyede olduğu sorusuna ise, "Menajerime her türlü sorunu halletmesi konusunda yetki verdim. Ben futbola odaklandım. Bu konuda söylenecek olan tek şey bu" şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında Celta’dan Alaves’e transfer olan Guidetti, son 5 haftada hiç süre alamamasını da teknik direktörün isteklerini tam olarak yerine getirememesine bağladığını ifade etti.