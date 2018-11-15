THY- Noukşot
0553 313 94 23

Guidetti: Galatasaray harika bir kulüp

İsveçli futbolcu Guidetti, "Galatasaray, çok yetenekli futbolculara sahip harika bir kulüp" açıklamasını yaptı.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:42
Guidetti: Galatasaray harika bir kulüp

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves’te forma giyen İsveçli milli futbolcu John Guidetti, Türkiye ile oynayacakları milli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Galatasaray’ın futbolcu izleme ekibinde bulunan İsveçli eski futbolcu Johan Elmander’in kendisini sarı-kırmızılı takıma önerdiği iddiaları ile ilgili soruya, "Galatasaray büyük bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Ayrıca çok yetenekli futbolculara sahip bir kulüp. Tutkuların zirvede olduğu bir kulüp" yanıtını verdi.

'ELMANDER HARİKA BİR FUTBOLCU'

Kendisini Galatasaray’a öneren Elmander hakkındaki görüşlerini dile getiren Guidetti, "O güzel bir adam. İnanılmaz derecede büyük işler başarmış harika bir futbolcu. Bu yüzden hem insan hem de futbolcu olarak kendisine büyük saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.

'MENAJERİME HER KONUDA YETKİ VERDİM'

26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la görüşmelerin hangi seviyede olduğu sorusuna ise, "Menajerime her türlü sorunu halletmesi konusunda yetki verdim. Ben futbola odaklandım. Bu konuda söylenecek olan tek şey bu" şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında Celta’dan Alaves’e transfer olan Guidetti, son 5 haftada hiç süre alamamasını da teknik direktörün isteklerini tam olarak yerine getirememesine bağladığını ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:42
  1. John Guidetti
  2. GALATASARAY
  3. SÜPER LİG
  4. FUTBOL

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki bombalı saldırı davasında karar verildi
    1. İstanbul'daki bombalı saldırı..
    2. Küf kokusundan nasıl kurtulursunuz?
    3. MHP'den af açıklaması! Yeniden gündeme..
    4. Rusya'dan kritik İdlib mesajı!..
    5. Bağışıklık sistemi anarşisi
    6. FIFA'dan Kayserispor'a yasak geldi
    7. Gittiği her takımları Süper Lig'e..
    8. Guidetti: Galatasaray harika bir kulüp
    9. Bakan Soylu'dan HDP'li vekile tokat..
    10. ABD resmen ilan etti! Bundan sonra..
    11. 90'ların sistemi geri geliyor!
    12. CHP yerel seçimlerde mucize bekliyor
    13. Terör örgütü PKK'nın silah ve..
    14. Bel fıtığında yeni dönem
    15. Aracın kapısını açan polis, acil..
    16. Çakır, İtalya - Amerika maçını yönetecek
    17. Çocuk yetiştirirken...
    18. FIFA'dan Süper Lig ekibine şok ceza!..
    19. Pet şişelerden su içmeyin!
    20. Firari FETÖ zanlısı teslim oldu
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık