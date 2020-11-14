'Gücümüze güç kattık'
Sanayide çarkların hızlanması hükümet tarafından memnuniyetle karşılandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter paylaşımında Türkiye’nin gücüne güç kattığına dikkat çekti. Varank, “Ara malı üretiminin yıllık bazda yüzde 10.9, sermaye malının yüzde 10.9 artması büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla Avrupa’da üretimini en fazla artıran ülke konumundayız” ifadelerini kullandı.
Varank; ayrıca dayanıklı tüketim malı üretiminin yüzde 16.2, dayanıksız tüketim malı üretiminin yüzde 2.4, enerji üretiminin yüzde 2.5 arttığını açıkladı.