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Kadın - Aile Gücü hücreleri koruyor: siyah sarımsak antioksidan deposu! Bilinmeyen yönü hakkında şaşırtan detay!
Kadın - Aile

Gücü hücreleri koruyor: siyah sarımsak antioksidan deposu! Bilinmeyen yönü hakkında şaşırtan detay!

Yeniakit Publisher
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Gücü hücreleri koruyor: siyah sarımsak antioksidan deposu! Bilinmeyen yönü hakkında şaşırtan detay!

Bu besin tam bir şifa deposu. siyah sarımsak yoğurt ve bal ile tüketildiğinde; bağışıklığı güçlendirir, vücudu baştan aşağı korur ve enerji verir. İçerdiği 401 mg potasyum ve 31.2 mg C vitamini bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir besindir beslenmede önemli rolü bulunuyor.. Bilinmeyen yönü ile adından söz ettiren siyah sarımsak, taze sarımsakların yüksek sıcaklıkta ve kontrollü nem altında haftalarca "pişirilmesi" yani fermente edilmesi ile elde edilir.

Mutfaklarımızda yeni yeni yer bulan siyah sarımsak, tıp dünyasında antioksidan deposu olarak biliniyor. Özel bir yöntemle dönüştürülen bu gıda, sağlıklı dokulara dokunmadan kanser hücrelerinin çoğalmasını frenliyor. Kalpten beyne, bağışıklıktan gençleşmeye kadar vücutta adeta devrim yaratan bu gizemli şifa kaynağının tüm sırları ilk kez açıklandı.

Tıp dünyası bugünlerde, mutfaklarımızda yıllardır sessiz sedasız duran bir besinin geçirdiği evrimi ve ortaya çıkardığı şoke edici sonuçları konuşuyor. Bildiğimiz beyaz sarımsağın belirli ısı ve nem odalarında haftalarca bekletilmesiyle üretilen siyah sarımsak, sıradan bir yiyecek olmaktan çıkıp tam bir şifa bombasına dönüştü. Fermantasyon adı verilen bu doğal süreç, sarımsağın o çok sevilen ama sosyal hayatta kaçınılan kokusunu tamamen yok ediyor. Kokusuz, jelimsi ve hafif tatlı bir kıvama gelen bu besin, artık sağlığına değer verenlerin bir numaralı gizli silahı haline geldi.

Şaşırtıcı ve Az Bilinen Özellikleri

Kıymıkçıkarma: Yaranın üstüne konan sarımsak iltihaplanmayı önler ve kıymığın çıkmasını kolaylaştırır.

Doğal Antibiyotik: Çiğ tüketildiğinde vücudu mikroplardan korur ve bağışıklığı güçlendirir.

İthal Ürün Tehlikesi: Pazardaki bazı yabancı sarımsaklar beyaz görünmek için kanserojen maddelerle yıkanabilir.

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