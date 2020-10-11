Güçlü Türkiye güçlü diaspora

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 10. yılını dolduran YTB’nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin, dış politikada ortaya koyduğu güçlü, aktif ve çok yönlü vizyonu, birtakım yeni kurum ve kuruluşlara olan ihtiyacı doğurduğunu belirten Eren, bu kurumlardan birisinin ise Türkiye’nin birikim ve hizmetlerini, faaliyet alanlarında tüm dünyaya ulaştıran Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olduğunu söyledi.



YTB 6.5 milyondan fazla Türk vatandaşı ile ilgileniyor



Bu sene 10. yaşını dolduran YTB’nin, esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin diaspora faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildiğini belirten Eren, “YTB, özellikle 1960’lı yıllarda Almanya gibi ülkelerle imzalanan iş gücü anlaşmalarıyla yurtdışına çalışmaya giden ve daha sonra gittikleri ülkelere yerleşen 6 buçuk milyondan fazla Türk vatandaşı ile ilgilenmektedir. Nitekim Türkiye’nin yakın tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu göç hareketi neticesinde çoğunlukla Avrupa ülkelerinde yaşamaya başlayan vatandaşlarımız, ülkemiz sınırları içindeki insanlarımız kadar ilgi ve hizmete ihtiyaç duymaktadır” dedi.



“kültür diasporası”nı da geniş bir sahaya yaymıştır



Eren şunları söyledi: “YTB, milletimizin yurtdışındaki mensuplarının yaşadıkları ülkelerde hak ve menfaatlerini gündeme getirmekte, öz kimliklerini muhafaza etmelerine destek olmakta ve onların Türkiye’den kaynaklı bürokratik işlemlerini ilgili kurum-kuruluşlarımızın iş birliğiyle kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda Batı ülkelerinde göçmen karşıtı ve İslamofobik hareketlerin daha sık gündeme gelmeye başlaması da YTB’nin çabalarının yerindeliğini göstermektedir. Ayrıca YTB, Türkiye seçimlerinde kolayca oy kullanmalarını sağlayan çalışmalarıyla, diasporamızın ana vatanlarının siyasi kaderinde doğrudan söz sahibi olmasına katkı sunmuştur. Diğer taraftan, günümüz koşullarında diaspora kavramını yalnızca vatandaşlık bağı ile sınırlandırmak mümkün değildir. Pek çok ülke ve toplumun ortaklaşa paylaştıkları bir kültürün en güçlü temsilcilerinden olagelmesi, Türkiye’nin kültür coğrafyasını ve bu coğrafyada yaşayan insanlardan oluşan “kültür diasporası”nın sınırlarını geniş bir sahaya yaymıştır. Gönül coğrafyamız olarak zikredebileceğimiz özellikle çevremizde yer alan Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ülke ve topluluklarla tesis edilen kültürel-sosyal ilişkilerde YTB’nin 10 yıldır önemli payı bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu bölgelerde yaşayan ve ‘kardeş’ addettiğimiz topluluklarla aramızdaki ortak unsurların korunup geliştirilmesi YTB’nin yoğunlaştığı alanlardandır. Kardeş topluluklarımızın geleceklerinin, onların genç nüfuslarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğinden hareketle de ülkemizin yükseköğretimdeki altyapısından, bu topluluklardan gelen genç kardeşlerimizin de faydalanmaları YTB tarafından özellikle önemsenmektedir” diyen Eren, “Bu amaçla 2012 yılında hayata geçirilen “Türkiye Bursları” uygulaması, Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliği alanındaki tecrübelerini bambaşka bir boyuta taşıyan, yüksek standartlarda bir burs programıdır. Ülkemiz üniversitelerinde gördüğümüz farklı renk, dil ve dindeki gençlerin önemli bir kısmı, YTB’nin birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği yaparak yürüttüğü Türkiye Bursları programı aracılığıyla gelen; anne babalarının, ülkelerinin ve en önemlisi ülkelerinin geleceğinin bizlere en kıymetli emanetleri olan misafir öğrencilerdir” dedi.



Eren şunları söyledi; “Her ülkeden belirli kriterleri karşılayan öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitimi için başvurabilecekleri Türkiye Bursları; yararlanıcılarına üniversite yerleştirmesi, burs ve yurt imkanları sağlamakta, aynı zamanda onları okul-dışı kariyer faaliyetlerine de düzenli şekilde dahil etmektedir. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinde ve hemen her bölümde öğrenim görebilen uluslararası öğrencilerimizin çoğunluğu kardeş topluluklardan gelmekle birlikte, Türkiye Bursları, Asya’dan Avrupa’ya Güney Amerika’dan Vanuatu’ya kadar dünyanın belli başlı tüm ülkelerinden misafir öğrenci ağırlamaktadır. Farklı burs paketlerini barındıran program, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı ülke diplomatlarına ve akademik araştırmacılara da hitap etmektedir. Bursiyerlerin bireysel kariyer hedefleri dikkate alınmakla birlikte, kendi ülkelerinin kalkınmasında oynayacakları roller de göz önünde bulundurulan bir başka noktadır.”