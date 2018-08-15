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'Güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemine kararlılıkla devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
'Güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemine kararlılıkla devam edeceğiz'

Ağbal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" başlıklı oturumda konuşma  yaptı.

Konuşmasında, 16 yıllık ekonomi politikalarını anlatan Ağbal, bu  süreçte maliye politikasının en önemli unsur olduğunu söyledi.

Ağbal, 16 yıllık AK Parti başarısının arkasında, parti programlarında  ortaya konulan vizyonun olduğunu aktararak, "Son 16 yılda AK Parti hükümetlerinin  bütün bu vizyona sahip çıkarak ortaya koyduğu başarı hikayesini görmekten son  derece memnunuz. Bu dönemde sağlanan yüksek ve sürdürülebilir büyüme, kronik  enflasyon sorununun kalıcı şekilde çözülmesi, ülkenin önceki dönemlerde olmadığı  kadar yabancı sermaye çekebilmiş olması, gelir dağılımının düzelmiş olması,  yoksulluğu önemli ölçüde düşmüş olması, içeriden ve dışarıdan hangi şok gelirse  gelsin bunlara karşı güçlü bir ekonomik yapı oluşması son derece önemli." diye  konuştu.

AK Parti tarafından maliye politikası reformlarının merkeze alındığını  bildiren Ağbal, "Bugün içinde bulunduğumuz bu konjoktürel sıkıntılardan bile  güçlü şekilde çıkacaksak, bunun arkasında yatan temel faktör Sayın  Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi vizyonla hayata geçirilen kamu  maliyesindeki yapısal reformlar olmuştur." ifadesini kullandı.

Ağbal, kamu maliyesi alanındaki reformların, binanın temellerini son  derece sağlamlaştırdığına dikkati çekerek, "Bugün isterseniz 9 şiddetinde deprem  olsun, bu bina bu depreme dayanıklı. Türkiye, bugüne hazır, gelecekte de inşallah  daha güçlenerek yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi politikalarının ancak güçlü siyasi istikrarla  sürdürülebileceğine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:

"Amerika Birleştik Devletleri'nin uluslararası hukuku, Dünya Ticaret  Örgütü kurallarını hiçe sayarak tamamen megaloman bir tavırla bir göstermiş  olduğu bu hukuk dışı tavra karşı eğer güçlü olabiliyorsak, bunun en önemli  sebeplerinden bir tanesi de kamu maliyesi alanındaki gücümüzdür, bankacılık  sektöründe son 16 yıldır oluşturduğumuz yığınaktır ve o yığınağın bize verdiği  güçtür. Önümüzdeki dönemde de ekonomi politikalarında yapısal reformun, güçlü  kamu maliyesinin, güçlü bankacılık sisteminin olduğu çerçeveye kararlılıkla devam  edeceğiz. 2023'e giden süreçte güçlü kamu maliyesi ve bankacılık sistemi Türkiye  ekonomisini ileride de karşılaşacağımız her türlü iç ve dış şoka karşı korumaya  devam edecek. Bütün bu başarı hikayesinin arkasında, öncelikle Sayın  Cumhurbaşkanımızın vizyonu, bu vizyona uygun olarak gecesini gündüzüne katan AK  Parti kadroları, hükümetleri, onun üzerinden de hiçbir zaman için liderini,  hükümetini ve demokrasisini yalnız bırakmayan yüce Türk milleti vardır."

"ABD YAPTIRIMLARI TERS TEPECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ABD'nin Türkiye'ye  dönük finansal yaptırımlarının ters tepeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi orta ve uzun vadeli olarak çok daha sağlam bir  bünyeyle yoluna devam edecektir. Bu yaşadıklarımızla cari açığı azaltıcı çok daha  ciddi tedbirler alacağız. Bu süreç, katma değeri yüksek ve ihracata dayalı bir  ekonomi inşa etmemize ivme kazandıracaktır. ABD ile yaşadığımız konunun dönemsel  olduğuna inanıyorum. Ekonomik temellerle izah edilemeyecek bir süreç yaşıyoruz.  Bu da kısa sürede inşallah atlatılacaktır. "

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
  1. naci ağbal
  2. bankacılık sistemi
  3. dolar
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