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Gündem Güçlü bağışıklık sistemi için 5 altın tavsiye!
Gündem

Güçlü bağışıklık sistemi için 5 altın tavsiye!

Virüs tehdidi devam ederken hayatımızın en önemli anahtar kelimesi "bağışıklık" oldu. Peki, beslenme üzerine binlerce tavsiye varken hangisini seçeceğiz? İşte bağışıklığı güçlendiren besinlerle ilgili 5 altın kural...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:51:00 -
Güçlü bağışıklık sistemi için 5 altın tavsiye!

Koronavirüs salgın tehlikesi devam ederken güçlü bağışıklığın yolu doğru beslenmekten ve su içmekten geçiyor. Günlük su tüketiminin kış aylarında düştüğünü söyleyen Beslenme Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, güçlü bağışıklık önerilerini sıraladı.

Güçlü bağışıklık için 5 altın tavsiye

Günde üç ana ve üç ara öğün yapılmalı

Günlük su tüketimi artırılmalı. Su tüketimini arttırabilmek için çubuk tarçın, karanfil ve maydanoz sapları gibi aroma verici takviyeler ile su tüketimini arttırabiliriz.

Mutlaka renkli beslenme düzeni olmalı. Havuç, portakal, kereviz gibi farklı besinler bir arada tüketilmeli.

Günlük 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli.

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