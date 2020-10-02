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Dünya Güçleri ancak sivillere yetiyor
Dünya

Güçleri ancak sivillere yetiyor

Cephe hattından kaçan ve ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sivilleri hedef alarak intikam alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:57:00 -
Güçleri ancak sivillere yetiyor

Ermenilerin, Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 19’a, yaralı sayısı 55’e yükseldi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 19’a, yaralı sayısının 55’e yükseldiği belirtildi. Bu arada; Azeri sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Çatışmaların başladığı ilk gün beri gazetecilere saldırılar nedeniyle birçok isim hayati tehlike atlattı.

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