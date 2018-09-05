“Güç birliği”ne 500 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli ve milli üretimin stratejik duruşları olduğunu vurgulayarak, söz konusu mekanizmanın Türkiye’ye özgü bir yapıda olduğuna dikkati çekti. Varank, şunları kaydetti:

“100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak SAYEM çağrısına çıktık. İlk kez başlatacağımız bu destek mekanizması Türkiye’ye özgü oldukça cazip bir program. Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olacak bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır.”

Varank, SAYEM desteğiyle geliştirilecek ürünlerin yüksek teknoloji sınıfında olması şartını aradıklarını ifade etti. Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinde ulaşmak mümkün.