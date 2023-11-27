Güç ayvada! Hızlı kilo vermenin yolu! Kahveli Ayva: Ayvaya limon yerine Türk kahvesi serpiştirip yerseniz

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, afrodizyak etkiler yapıyor. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan ayva, gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak sorunlra çare oluyor. Ayva aynı zamanda kısırlık tedavisine destek oluyor. Ayvanın sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor:

● Kilo vermeye katkı sağlıyor.

● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

● Saçların uzamasına yardımcı oluyor.

● Cildin genç kalmasına yardım ediyor.

● Kanser riskini azaltıyor.

● Kalp-damar sağlığını koruyor.

● Sindirime yardımcı oluyor.

● Kansızlığa iyi geliyor.

● Kötü nefes kokusunu önlüyor.

● Çocukların zihinsel gelişimini destekliyor.

Kahveli Ayva Tarifi İçin Malzemeler

1 adet ayva

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

Yarım limon

Kahveli Ayva Tarifi Nasıl Yapılır?

Ayvayı soyup dilimleyelim.

Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini eleyerek serpelim

Yarım limonu damak zevkinize göre miktarı size kalmış kahveli ayvaların üzerine sıkalım

Toplam: 140 kalori

Ayva ile nasıl kilo verilir?



Bol lif içermesi nedeniyle vücudun metabolik düzenine olumlu etkilere sahip olan ayva, bağırsak florasını iyileştirir. Sağlıklı bir diyet süreci yaşamak isteyen kilolu insanların kış diyetinde mutlaka yer alan ayva sayesinde ödem atmak kolaylaşır. Şekersiz tüketildiği sürece ayva zayıflamaya da yardımcı olur.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan ayva oldukça lezzetli olmasının yanı sıra vitamin ve mineral deposu olarak sağlığımıza ve güzelliğimize de önemli katkılar sağlıyor. Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide- bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada iyi oranlarda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerin üretimi arttırdığında dolaşımda taşınan oksijen miktarının yükseldiğini belirterek, “Dokulara daha çok oksijen gitmesi de daha sağlıklı, daha genç bir cilt anlamına geliyor” diyor. Nefis bir C vitamini deposu olan ayva, kış günlerinde vücudun bağışıklığını ayakta tutmaya yarıyor. Genellikle limon sıkılıp tüketilen ayvaya kahve dökmek de inanılmaz bir etki yaratıyor. Kahveli ayva kulağa garip gelse de, ağzının tadını bilenler bu şekilde yemeyi tercih ediyor. Dilimlenen ayvaya limon sıktıktan sonra bir de Türk kahvesi serpmek lezzetini kat kat arttıracaktır.

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