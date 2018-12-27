thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri aleyhine açtığı dava sonuçlandı

27 Aralık 2018 Perşembe 15:47
GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri aleyhine açtığı dava sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri AŞ aleyhine açtığı davanın sonuçlandığı ve maden işletme sahasının şirkete teslim edilmesine karar verildiği bildirildi.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Bilecik'in Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasıyla ilgili olarak Koza Altın İşletmeleri AŞ aleyhindeki davanın bugünkü duruşmasına ilişkin, "Davanın kabulü ile taraflar arasında 2 Temmuz 2007'de tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu maden işletme sahasından Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin tahliyesine, maden işletme sahasının GÜBRETAŞ'a teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, şirket tarafından, maden işletim ruhsat hakları GÜBRETAŞ'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasının 2 Temmuz 2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye devredildiği ancak Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin sözleşmedeki yükümlülüklerini ifa etmediği belirtilerek, ilgili davanın 29 Aralık 2015 itibarıyla yetkili yer mahkemesinde açıldığı hatırlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:47
  1. dava
  2. Gübretaş
  3. Koza Altın İşletmeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fulya Özdemir cinayeti davasında sanığa 18 yıl hapis
    1. Fulya Özdemir cinayeti davasında..
    2. Anne jimnastiği onu ilerde sporcu..
    3. Sığınmacı kamplarını vuran selde 25..
    4. Bebeklerde cilt problemleri
    5. Elazığ'da işçi servisi devrildi! 16..
    6. Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye..
    7. Adana'da "çocuğun soy bağını..
    8. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    9. S. Arabistan Dışişleri Bakanı görevden..
    10. AK Parti Ankara Keçiören belediye..
    11. Annesini öldürdüğü iddia edilen sanık..
    12. Vatan haini Adil Öksüz'ün yeğeni..
    13. İtalya'da taraftar kavgasında 1 ölü
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. GÜBRETAŞ'ın Koza Altın İşletmeleri..
    17. TCMB döviz kurları
    18. "Transferler benim onayım olmadan..
    19. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav..
    20. Almanya'da kriz patlak verdi! Ordu tel..
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi