Gübre parası ne kadar? 2022’de gübre desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz." diyerek gübre desteği alan çiftçilere müjdeyi verdi.

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada; "Son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları artışa geçti. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 arttırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz." denildi.

Mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır?

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar; Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır. Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir. 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır. Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.