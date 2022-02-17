Gübre ne kadar düştü? Yem indirimi ne kadar? Gübre ve yem fiyatları son dakika haberi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Tarım ve hayvanlığı desteklem için çiftçilere müjde üstüne müjde geldi. Erdoğan, çiftçiler için açıkladığı müjdesinde “Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık.” dedi.

Gübre ve yem indirimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından (17 Şubat Perşembe) itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifleri kimyevi gübre fiyatlarında indirime gitti. Buna göre, 14.02.2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde % 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9.200 TL, 20.20.0 gübresi 6.100 TL ve çay gübresi ise 7.500 TL’den satılmakta.