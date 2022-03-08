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Ekonomi Gübre mazot desteği ne zaman yatar? Gübre desteği yatırıldı mı?
Ekonomi

Gübre mazot desteği ne zaman yatar? Gübre desteği yatırıldı mı?

Mazot desteği ne zaman ödenecek? Çiftçiler gübre ve mazot desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2022 mazot gübre desteği ne kadar:

Yeniakit Publisher
2022-03-08 09:54:00 -
Gübre mazot desteği ne zaman yatar? Gübre desteği yatırıldı mı?

Çiftçilerin gözü kulağı mazot ve gübre desteği ödemelerindeydi. Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama yaptı. Peki, gübre desteği ne zaman?

Gübre mazot desteği ne zaman yatar? Gübre desteği yatırıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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